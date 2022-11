Charles Caudrelier : Le vainqueur de la Route du Rhum évoque ses parents et le décès de sa mère

Si Charles Caudrelier n'est pas un homme qui aime la lumière, depuis le 16 novembre dernier, il n'y en a que pour lui ! Il faut dire que le marin originaire de Paris a réussi une sacrée performance dans la course en solitaire la plus prestigieuse du monde. Lors de la dernière édition de la Route du Rhum, course qui relie Saint-Malo (Bretagne) à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), l'homme de 48 ans s'est offert une victoire incroyable. Arrivé au bout de 6 jours et 19 heures en Guadeloupe, il bat le record de l'épreuve à bord de son maxi-trimaran.

Un véritable exploit pour Charles Caudrelier, qui a semblé très serein lors de son arrivée. "Je ne suis même pas fatigué. J'avais tellement la gnaque, tellement envie de gagner. Je rêve de cette course depuis que je suis gamin", expliquait-il après avoir franchi la ligne en vainqueur. Après cet exploit, il s'est offert quelques jours de repos avec ses enfants, Maxime et Nina en Guadeloupe et il en a profité pour se confier dans le dernier numéro de Paris Match, sorti aujourd'hui. Il y évoque notamment sa famille et cette mère, disparue en septembre dernier. "Notre mère a donné sa vie pour nous. Elle, la Parisienne pour qui la Bretagne était le bout du monde, a accepté de suivre mon père, qui détestait la ville et rêvait de bateau et de chevaux", raconte-t-il.

Avant sa disparition brutale, en septembre dernier, elle ne parlait que de ça

C'est pourquoi le vainqueur de la dernière Route du Rhum a tenu à dédier sa victoire à sa défunte maman. "Ma mère rêvait que je gagne la Route du Rhum. Avant sa disparition brutale, en septembre dernier, elle ne parlait que de ça. Elle voulait se rétablir pour assister à mon arrivée", confie-t-il, avant d'évoquer son papa : "Mon père, très croyant, pense qu'elle était à mes côtés pendant la course et qu'elle veillait sur moi. J'ai envie d'y croire aussi. En remontant les Saintes, je lui ai parlé". Une confession émouvante de la part du marin, qui s'ouvre comme rarement sur cette mère partie quelques semaines avant le début de la course.

Papa de deux beaux enfants, Charles Caudrelier compte bien leur inculquer les mêmes valeurs qu'il a reçues. "J'aimerais leur transmettre ce que mon père a réussi avec moi : leur donner toute latitude pour trouver leur voie et être heureux", conclut-il joliment.

