Charles Dumont, sa compagne a 34 ans de moins que lui : "C'est difficile pour moi"

On l'a récemment vu auprès de Chimène Badi. La jeune chanteuse a repris les plus grands tubes d'Edith Piaf et Charles Dumont avait écrit, avec la célèbre Môme, les titres Non, je ne regrette rien ou encore Mon Dieu. Celle qui partage la vie de l'artiste est, toutefois, une autre femme. Et il se trouve que Florence, l'heureuse élue, a 34 ans de moins que lui - il en a 94, elle en a 60. Sur le plateau de l'émission Chez Jordan, l'auteur-compositeur et interprète a accepté d'évoquer cette histoire, de distiller un peu de son bonheur aux téléspectateurs... mais aussi d'évoquer les quelques difficultés qui accompagnent une telle idylle.

J'ai eu beaucoup de chance de trouver cette personne en fin de trajet

"Ce qu'il y a c'est que tout ce qui est simple et facile à faire est pour moi difficile à faire, a expliqué le grand ami de Michou sur le plateau de C8. C'est sa gentillesse qui pâlit face à mes conséquences néfastes. Il faut être en face de quelqu'un qui comprend, qui se dit 'C'est pas grave, de toute façon je le ferai toute seule'. C'est très généreux, c'est très merveilleux. J'ai eu beaucoup de chance de trouver cette personne en fin de trajet." Charles Dumont ne s'attendait peut-être pas à ce que sa vie soit bouleversée, ce jour-là, alors qu'il donnait un concert quelque part en province. En retrouvant le volant de sa luxueuse Jaguar, le chanteur avait découvert, sur son pare-brise, un petit mot rédigé pour lui.

C'était merveilleux, merci

Avant de devenir sa compagne, Florence était avant tout une fan. C'est pourquoi elle a tenté sa chance, discrètement, juste après avoir assisté à cette performance. "Elle avait écrit : 'C'était merveilleux, merci', en ajoutant son numéro de téléphone, se souvient Charles Dumont. Alors j'ai appelé tout de suite. Elle était repartie chez ses parents, elle est revenue et on a dîné ensemble. Et on ne s'est revu que quelques semaines ou quelques mois après pour vivre une longue aventure puisque ça va bientôt faire 15 ans." Il voit, depuis, la vie en rose...