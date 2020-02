Charles Dumont : Opéré d'urgence, il fait le deuil de son ami Michou

Les rumeurs sur l'état de santé de Charles Dumont allaient bon train et pour cause ! Le grand parolier d'Edith Piaf n'avait pas fait le déplacement le 31 janvier 2020 pour les obsèques de son grand ami Michou. France Dimanche (paru le 14 février 2020) a pu s'entretenir avec son épouse Florence Lemaître pour faire le point.

Et les nouvelles sont rassurantes ! Oui, le chanteur s'est fait opérer mais la maladie était bénigne. En l'espace de deux mois, entre décembre 2019 et janvier 2020, le chanteur de 90 ans a été hospitalisé à deux reprises mais elle assure qu'il se remet doucement. Pris en urgence à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret et opéré tout aussi récemment, on lui découvre un "gros adénome sur une glande de la parathyroïde, tout près des cordes vocales" qui "détériorait tout son organisme", dont le symptôme le plus important est une hypercalcémie.

C'est la raison pour laquelle Charles Dumont était le grand absent des obsèques de Michou. Représenté par sa femme Florence Lemaître, "il a profondément regretté de ne pas faire ses adieux à son copain". Le pire ? Les deux hommes devaient déjeuner le dimanche précédent le décès de Michou mais Charles Dumont avait du décliner à cause de sa santé ; il devait faire changer les piles de son pacemaker. "Charles a été très affecté par le départ de son grand ami", confirme son épouse.

Depuis ces pépins de santé, doublés d'un deuil à faire, il retrouve progressivement la forme : il pratique tous les jours du vélo d'appartement. "Il se remet et compte bien revenir sur scène très vite. Il a d'ailleurs deux galas de prévu au théâtre de Blois les 21 et 22 mars 2020 qu'il compte bien honorer", a ainsi confié Florence Lemaître.