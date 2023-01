Charles III provoque l'hilarité générale : un cadeau (trop mignon) de ses petits-enfants en cause

Le roi Charles III serait-il d'humeur joviale ? Le 20 janvier 2023 à l'occasion des 100 ans de Kelloggs au Royaume-Uni, le roi a été invité dans le quartier de Trafford Park à Stretford. Venu avec la reine consort, Camilla Parker Bowles, le père du prince William et d'Harry est apparu avec un style des plus loufoques, osant porter une cravate rose décorée de milliers de T-Rex blancs. Associée à un costume bleu et à une chemise blanche, cette pièce très originale a été très remarquée durant l'événement et n'a pas manqué de faire rire toute l'assistance. Très facétieux, le roi Charles a suggéré qu'il s'agissait d'un cadeau de Noël de ses petits-enfants. L'initiale "R" après le nom du roi Charles signifie "Rex", qui est le mot latin pour roi.

Le monarque, âgé de 74 ans, a eu un planning chargé en engagements royaux la journée du 20 janvier (jour où il a porté cette fameuse cravate). Il a posé pour des photos avec le manager de football anglais Gareth Southgate au centre communautaire de Norbrook à Manchester et s'est ensuite rendu à l'hôtel de ville de Bolton pour célébrer les 100 ans de Kelloggs dans le Grand Manchester.

Une règle rompue pour son couronnement

Loin d'être un simple accessoire de mode, cette cravate montre également subtilement que le roi compte bien rompre avec la tradition très stricte de la monarchie anglaise. Un état d'esprit qui se reflètera lors de son couronnement en mai prochain. Le roi a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé qu'il porterait son uniforme militaire au lieu de la tenue royale standard pour cette journée. Il devrait ainsi arriver dans l'uniforme de l'amiral de la flotte, qu'il portait lors de l'ouverture officielle du Parlement l'année dernière. Il portera également la couronne de Saint Édouard, qui a été fabriquée en 1661 pour le couronnement du roi Charles II, faite d'or massif et comporte plus de 400 pierres précieuses, dont six saphirs et 12 rubis. Elle pèse près de 2,23 kg.

De même, sa Majesté ne portera pas de bas de soie ni de culotte car ils sont "trop démodés" et il souhaite que la cérémonie reflète une "monarchie moderne du XXIe siècle". Charles serait "heureux" de porter les mêmes vêtements que son grand-père et son arrière-grand-père, mais les conseillers principaux lui ont déconseillé de les porter. Une sage décision.