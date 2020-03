Charlie Boisseau : Lancelot redevient infirmier pendant la crise sanitaire

Ancien talent de "The Voice" saison 3, connu pour avoir interprété le rôle de Lancelot dans la comédie musicale "La légende du roi Arthur", Charlie Boisseau n'est pas seulement chanteur et musicien. Il est également infirmier et il a fait le choix de revenir à cette activité en temps de pandémie de coronavirus.

A la suite de sa participation à la saison 3 de The Voice puis à La légende du Roi Arthur, Charlie Boisseau avait sorti un album, Acte 1, sur lequel figure notamment J'en ai des tas écrit par Anne Sila, finaliste de la saison 4 de The Voice. " J'ai mis tout mon coeur et toute mon âme dans cet album, j'ai tout donné", avait-il commenté à l'époque. Charlie Boisseau est ce genre d'homme, qui sait tout donner quand il le faut.

