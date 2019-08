Charlize Theron dévoile une rare photo de sa fille Jackson

Qui est Jackson, la fille de Charlize Theron ?

Quand elle a accueilli Jackson, Charlize Theron pensait avoir un fils... jusqu'à ce qu'elle apprenne le contraire et qu'elle l'accepte avec beaucoup de sagesse. "Elle m'a regardée droit dans les yeux quand elle avait 3 ans et m'a dit : 'Je ne suis pas un garçon !', racontait la comédienne au Daily Mail. Alors ok ! J'ai deux magnifiques filles et, comme tout parent, je tiens à les protéger et à les voir s'épanouir. Elles sont nées comme elles devaient l'être, là où elles peuvent grandir comme elles veulent l'être, et ce n'est pas à moi de décider quoi que ce soit. Mon rôle de mère est de les encourager, de les aimer et d'être sûre qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer cela."