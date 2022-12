Charlotte Casiraghi et la mort tragique de son père : l'accident horrible qui a fait de Caroline de Monaco une jeune veuve

Il y a précisément 39 ans et quatre jours, Stefano Casiraghi entrait dans la famille princière de Monaco. L'homme d'affaires italien épousait ce jour-là, le 23 décembre 1983, civilement Caroline de Monaco. Stefano Casiraghi devenait alors le troisième époux de la princesse et allait devenir par la suite le père de Charlotte Casiraghi , ainsi que de deux autres enfants de la princesse : Andrea Casiraghi et Pierre Casiraghi.

Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes sur la Principauté. Seulement voilà, l'histoire est parfois cruelle. Très cruelle. Huit ans après le décès tragique de Grace Kelly dans un regrettable accident de voiture, c'est Stefano Casiraghi qui faisait alors les frais du destin. La fille aînée de Rainier III se retrouvait alors veuve à seulement 33 ans.

Mais qu'est-il réellement arrivé à Stefano Casiraghi le 3 octobre 1990 ? La réponse est bien triste comme le relate Closer. L'homme, alors âgé de 30 ans, s'est tué lui aussi accidentellement, mais sur la mer cette fois. En effet, lors d'une manche du championnat du monde d'offshore, aux larges de Monaco, le mari de la princesse Caroline monte à bord de son catamaran, le "Pinot di Pinot", en compagnie de son coéquipier Patrice Innocenti. Une compétition dont Stefano Casiraghi était le champion en titre.

Un nouveau drame pour le Rocher

Seulement, le véhicule rapide comme l'éclair, alors propulsé à plus de 160 kilomètres/heures sur les flots, percute de face une vague et le bateau de compétition se retourne et se met à couler, peu après 11 heures, entraîné par le poids de ses deux puissants moteurs. Stefani Casiraghi reste coincé dans l'embarcation. Patrice Innocenti, lui, est éjecté du bateau et secouru rapidement.

Et même si les secouristes parviennent à dégager Stefano Casiraghi de l'épave, quelques minutes après l'accident, ils ne parviennent pas à le réanimer. Un drame qui a marqué le Rocher, touché par de nombreuses disparitions à cette période.

Stefano Casiraghi est né en 1960 à Milan, en Italie. Il a fait ses études à l'Université catholique de Milan et a commencé sa carrière dans le secteur de l'énergie et de l'industrie pétrolière, avant de bâtir sa propre fortune dans l'immobilier et la construction navale. En plus de son métier, Stefano Casiraghi était également connu pour son goût des sports nautiques et de l'aventure. Une passion dévorante qui aura malheureusement eu raison de lui.