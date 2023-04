Charlotte Gainsbourg : Ce "côté morbide" qui a effrayé Yvan Attal à la naissance de leur premier enfant Ben

Elle sera à l'affiche du film La vie pour de vrai, de et avec Dany Boon, dès le 19 avril 2023. Dans cette comédie, Charlotte Gainsbourg incarne une femme qui se fait passer pour l'amour d'enfance du héros. Ce registre, si léger, elle ne l'avait presque plus abordé depuis Prête-moi ta main, d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat, en 2006. Il est vrai qu'on a plus l'habitude de voir l'actrice et chanteuse dans des longs-métrages dramatiques, voire torturés, notamment en tant que muse de Lars Von Trier. Mais que voulez-vous, la fille de Jane Birkin a, elle aussi, besoin de rigoler !

Il faut dire qu'elle n'a pas toujours une vie très joyeuse. Charlotte Gainsbourg n'avait que 19 ans quand son père Serge Gainsbourg est mort, en 1991. Et la tristesse qui l'habite ne l'a pas quittée quand elle est devenue maman pour la première fois, en 1997. "Quand j'ai eu Ben, j'étais encore dans une douleur très vive et Yvan [Attal, son compagnon, NDLR.] avait peur que je ne lui transmette ce côté morbide, alors on évitait le sujet, explique-t-elle dans les pages du magazine Version Femina. De toute façon, je n'arrivais pas à parler de mon père, à l'écouter."

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis 1991, ont eu trois enfants : Ben, né en 1997, récemment vu au cinéma dans Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain, Alice, née en 2002 et Jo, la petite dernière née en 2011. Ils ont, bien sûr, chacun conscience d'avoir un arbre généalogique globalement glorieux... mais à chacun sa propre histoire avec grand-père Serge ! "La porte d'entrée de Ben a été Aux enfants de la chance, se souvient Charlotte. Pour Alice, c'était Bonnie and Clyde et le côté Bardot. Et pour ma dernière, Joe, la Décadanse, qu'elle chantait à 4 ans, quand elle n'avait pas du tout l'âge, et c'était drôle. C'est intéressant de voir comment ils ont été touchés différemment."

