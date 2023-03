Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg : Exquise photo du clan au complet, avec leurs enfants et leurs chiens

Ce sont de magnifiques clichés que Ben, le fils d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, vient de poster sur son compte Instagram ce mardi 28 février. Une première photo avec sa célèbre maman et sa petite soeur Jo, suivie d'une autre à laquelle s'ajoutent le père et l'aînée, Alice. "Fams+dogs", a légendé le jeune acteur. Car il était hors de question d'oublier les chiens de la famille dans ce diaporama, dans lequel on peut également apercevoir sa compagne Jordane Crantelle, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs mois.

"Ce sont de très belles photos qui respirent l'amour, la complicité familiale et la proximité avec les animaux.. Merci à vous de nous les faire partager", "Merci pour ces jolis clichés. Pour les fans c est sympa de nous montrer un peu de vos vraies vies", "Ça fait tellement plaisir de vous voir tous ensemble, vous êtes beaux", Vous êtes une famille magnifique et si inspirante ! Je rêve un jour de vivre un repas avec vous tous ce serait un rêve éveillé", pouvait-on lire dans l'espace dédié aux commentaires.