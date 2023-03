Diaporama : Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg : Exquise photo du clan au complet, avec leurs enfants et leurs chiens

1 / 13 Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg : Exquise photo du clan au complet, avec leurs enfants et leurs chiens

2 / 13 Ce sont de magnifiques clichés que Ben, le fils d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, vient de poster sur son compte Instagram ce mardi. Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg - Photocall du "Global Gift Gala" au Four Seasons Hotel George V à Paris. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

3 / 13 Une première photo avec sa célèbre maman et sa petite soeur Jo, suivie d'une autre à laquelle s'ajoutent le père et l'aînée, Alice. Alice, Ben et Joe Attal - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74e Festival de Cannes. Le 7 juillet 2021. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

4 / 13 "Fams+dogs", a légendé le jeune acteur. Charlotte Gainsbourg, son compagnon Yvan Attal et leur fils Ben à la première de "Les Choses Humaines" au 78ème Festival International du Film de Venise (Mostra), le 9 septembre 2021. © BestImage, MPP / Bestimage

5 / 13 Car il était hors de question d'oublier les chiens de la famille dans ce diaporama, dans lequel on peut également apercevoir sa compagne Jordane Crantelle, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs mois. Jordane Crantelle sur Instagram © Instagram

6 / 13 " Ce sont de très belles photos qui respirent l'amour, la complicité familiale et la proximité avec les animaux.. Merci à vous de nous les faire partager ", a notamment réagi un internaute. Alice, Ben et Joe Attal (les enfants de Charlotte Gainsbourg) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74e Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

7 / 13 Une famille heureuse. Voilà donc comment résumer cette publication. Une situation rendue possible grâce à l'amour inconditionnel que portent Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg l'un pour l'autre. Charlotte Gainsbourg, son compagnon Yvan Attal dans les tribunes lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022. Paris, le 5 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 13 Yvan Attal et sa compagne Charlotte Gainsbourg - 10e édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

9 / 13 Yvan Attal, sa mere, sa fille Alice et son fils Ben - Obsèques de Kate Barry en l'église Saint-Roch à Paris. Le 19 décembre 2013. © BestImage

10 / 13 Yvan Attal et sa compagne Charlotte Gainsbourg - 10e édition du "Global Gift Gala" au Four Seasons Hotel George V à Paris. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

11 / 13 Alice et Joe Attal (les filles de Charlotte Gainsbourg) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74e Festival de Cannes. Le 7 juillet 2021. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

12 / 13 Ben Attal, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg ( présidente du jury) - Première du film "Les choses humaines" lors de la 47éme édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville le 11 septembre 2021. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE