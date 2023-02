"Il ne se lavait pas trop" : Charlotte Gainsbourg, ses débuts un peu étranges avec Yvan Attal

Interviewée par Le Monde dans le podcast Le goût de M en avril 2022, Charlotte Gainsbourg avait révélé ce qui l'avait faite craquer chez son compagnon Yvan Attal. Et ce n'est pas du tout son élégance ou son parfum ! Se rappelant avec émotion de ses débuts avec le réalisateur, elle avait indiqué avec tendresse et affection pourquoi elle avait été charmée par ce scénariste, décoré des insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite en 2013. En réalité, il lui faisait beaucoup penser à son papa Serge, décédé en 1991.

"Je suis très peu tombée amoureuse. (...) Sauf que Yvan avait un chic, mais enfin il avait un chic. C'était grunge avant l'heure parce qu'il était dans une Austin rouge pourrie, il écrasait ses mégots à même le sol et il avait un pull en maille rouge sans rien en dessous. Et il avait les cheveux un peu longs, il se lavait pas trop à cette époque là bon évidemment qu'il y a quelque chose qui me rappelle mon père là dedans forcément, j'aimerais bien parler de quelqu'un d'autre hein mais bon. Forcément c'était un peu mes critères donc c'était quand même le charme absolu pour moi, " avait-elle confié.

L'espoir...

En couple depuis 1991, le couple a trois enfants : Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011). Très indépendante, Charlotte Gainsbourg a par ailleurs toujours refusé de se marier avec Yvan Attal. "On ne s'est jamais marié, et on n'a aucune idée de ce qui va arriver la semaine prochaine. Je croise juste les doigts en espérant que tout aille bien. C'est peut-être ça le secret d'un couple qui dure l'espoir", avait-elle expliqué le 13 novembre dernier au Sunday Times.

Un peu déçu par le fait de ne pas être uni à celle qu'il considère déjà comme son épouse, Yvan Attal semble s'être malgré tout résigné à ne jamais lui passer la bague au doigt. En 2018, le réalisateur avait indiqué à regrets face à Thierry Ardisson : "Elle ne veut pas !" Et apparement même le Pacs ne semble pas avoir les faveurs de la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. "Non mais elle ne veut rien ! Elle veut rester comme ça, elle ne veut rien changer", avait-il ainsi confié.