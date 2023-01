Charlotte Gainsbourg : Sa fille Jo Attal cheveux interminables et déjà chanteuse ? Elle fait le show à 11 ans !

Portrait craché de ses parents, Jo Attal a fait une rare apparition sur le compte Instagram de sa grande soeur Alice le 14 janvier 2023. Confortablement attablées au restaurant Gigi à Paris, les deux soeurs ont pu profiter d'un déjeuner mais aussi du spectacle musical offert par l'établissement. Interpellée par une chanteuse en pleine représentation dans le restaurant, la fille cadette de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal s'est également mise à chanter sous les yeux des autres personnes présentes dans le restaurant.

Sûre d'elle, la fillette de 11 ans, habillée avec une marinière bleue et blanche, semblait à l'aise pour donner de la voix malgré le monde présent dans le restaurant mais a tout de même eu l'air un peu timide en découvrant que sa grande soeur la filmait. Adorable, on découvre sur la vidéo d'Alice Attal publiée sur Instagram que sa soeur a toujours les cheveux bruns (très) longs qui semble descendre jusqu'à sa taille.

Il y a quelques mois, Jo Attal avait également été filmée par son frère Ben Attal lors de son anniversaire le 16 juillet 2022. La cadette du clan Gainsbourg fêtait alors ses 11 ans. "Happy Birthday my princess" écrivait le chéri de Jordane Crantelle en story.

Ils décideront

Alors Jo Attal sera-t-elle bientôt une grande artiste comme son regretté grand-père ? En tout cas, ses parents ne la poussent pas à faire du cinéma comme l'avait indiqué Charlotte auprès des journalistes de Vogue : "Ils décideront", avait-elle indiqué, ajoutant toutefois qu'elle adorait sa carrière dans le 7ème art : "J'aime le fait que ma mère m'ait donné envie de faire ça. Je le reconnais en fait aujourd'hui. Elle m'a décrit son métier l'air de rien, en me montrant des choses tellement incroyables, si bien que je n'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Mais c'était fait de façon tellement subtile, que je n'ai jamais eu l'impression d'être poussée".

En 2017, l'actrice du film Prête moi ta main avait également confié aux journalistes du magazine Gala pourquoi elle avait souhaité exposer ses enfants dans plusieurs de ses clips musicaux. Une référence à son papa qui avait fait la même chose en la mettant en scène dans son clip Lemon Incest (sorti en 1984). "Je me suis autorisée cela comme mon père se l'est autorisé avec moi. Si mes enfants ne voulaient pas le faire, ils me l'auraient signifié".