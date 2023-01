Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : Leur fils Ben en couple avec l'ex de Gaspard Ulliel... elle est déjà intégrée à la famille !

Difficile d'être plus intégrée que ça ! Depuis qu'il est amoureux de Jordane Crantelle, Ben Attal passe le plus clair de son temps avec sa compagne, et il l'a tout naturellement présentée à l'ensemble de son entourage. Elle a d'ailleurs passé les fêtes de fin d'année avec sa belle-famille, rien que ça ! On savait que Charlotte Gainsbourg, belle-maman, avait eu un véritable coup de coeur pour elle, puisqu'elle n'hésite pas à partager des photographies, sur les réseaux sociaux, sur lesquelles son fils embrasse goulument sa compagne. Voilà qu'Yvan Attal donne, lui aussi, sa bénédiction au couple. Amen.

Mon amour !

Le soir du 31 décembre 2022, Ben Attal semble avoir réveillonné en famille. Le jeune comédien de 25 ans avait rejoint, quelques jours plus tôt, sa mère et ses deux soeur Alice et Jo du côté de Megève, dans le sud-est de la France, en plein coeur du massif du Mont-Blanc. Sur son compte Instagram, Jordane Crantelle - l'ancienne compagne de Gaspard Ulliel - a publié plusieurs images pour passer en revue ce joli séjour à la neige. On la voit ainsi sous les étoiles dans les bras de son jeune chéri, en pleine danse avec lui, en pleine sieste câline avec son chien ou encore sur une photo de famille avec Yvan Attal. "Yo mon amour ! Yo 2023 aussi", écrit l'acteur qui occupe son coeur dans les commentaires.