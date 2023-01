Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon, Jane Birkin : Grosse soirée raclette avec Ben, Alice Attal et leurs chéri(e)s !

Il y a quelques jours, Charlotte Gainsbourg dévoilait également de belles images de sa fille Alice très amoureuse et couverte de bisous par son boyfriend River Magne. Inséparables, on les découvrait en pleine sieste ou dans un jacuzzi à profiter des remous et des jets massants lors d'un bain de minuit. "Oh comment je t'aime" écrivait la petite fille de Serge Gainsbourg en légende. Pour rappel, Alice Attal avait officialisé son idylle avec River en janvier 2021. La jeune fille avait alors partagé plusieurs photos d'elle en train de l'embrasser.

De son côté, Ben Attal semble également être très amoureux de sa chérie. La première fois qu'il avait affiché son amour pour la jeune femme remonte au 17 septembre 2022 en story Instagram. Quelques semaines plus tard, il avait publié la première photographie de Jordane Crantelle, le 2 octobre 2022. "Là où tout a commencé", avait-il précisé en légende. Fou d'amour pour la belle blonde, il avait publié de nouveaux clichés de son amoureuse le 31 octobre 2022 : deux portraits en noir et blanc. "My Love", l'avait-il surnommée en légende. Un petit nom qui en dit long sur ses sentiments à son égard...