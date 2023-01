Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : leur fille Alice, ventre à l'air et bijoux de corps... Son chéri ne résiste pas

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal bientôt grands-parents ? Ce pari sur l'avenir, plusieurs fans du couple l'ont sans doute déjà fait. Il faut dire que leurs trois enfants grandissent à vitesse grand V et que les deux aînés, Ben, 25 ans et Alice, 20 ans, sont très amoureux de leurs compagnons respectifs. Alice Attal ne se cache d'ailleurs plus avec le jeune homme qui partage sa vie. Monsieur est américain, répond au doux nom de River et semble très épris de la jeune française avec qui il a passé la fin de l'année.

Après un séjour à la montagne en famille, Alice Attal et River sont retournés à Paris, heureux de se retrouver en amoureux. Pour immortaliser ce moment, les tourtereaux ont profité d'un miroir pour faire un petit selfie sur les réseaux sociaux (voir diaporama). La jeune fille pose en gros manteau, masquant à peine la chemise légère qu'elle porte par dessous, relevée au-dessus de son nombril. Sa tenue laisse entrevoir son ventre tout plat (oui, même après les fêtes !), habillée d'un joli bijou de taille dorée. Ce look n'a pas laissé River indifférent. Le jeune Américain s'est empressé de la tenir par la taille et de lui coller un gros bisou sur la joue, pour le plus grand bonheur de la principale intéressée, aux anges d'un tel élan d'amour de la part de sa moitié.

River, validé par la famille !

Si certains compagnons ont un peu de mal à se faire accepter par les parents et les proches, ce n'est pas le cas de River. L'amoureux d'Alice a semble-t-il été validé à 100% par le clan Gainsbourg-Attal. Preuve en est avec les dernières vacances passées ensemble. River en faisait partie et a été convié à Megève pour passer quelques jours au ski avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Après une journée de glisse passée entre remontées mécaniques, descentes de pistes et poses devant des paysages enneigés à couper le souffle, les tourtereaux ont profité d'un jacuzzi nocturne à deux, sous le regard tendre de Charlotte Gainsbourg qui n'a pas manqué de créer des souvenirs.

River fait partie de la famille, reste à savoir si c'est également le cas de Jordane Crantelle. La compagne de Ben Attal ne se montre pas dans les stories de la comédienne. Elle ne figurait pas non plus sur les clichés de famille dévoilés par Ben Attal et montrant sa maman et ses soeurs en plein délire. Les tourtereaux n'en sont pas moins toujours amoureux. Un peu plus tôt dans le mois, Ben Attal postait deux vidéos sur lesquelles il embrassait sa chérie à pleine bouche. Même Carla Bruni leur a proposé une chambre chez elle, c'est dire !