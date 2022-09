Lou Doillon, maman de Laszlo : elle montre la réalité de son corps, 2 mois après l'accouchement

Le 26 juillet dernier, Lou Doillon accouchait de Laszlo, né de sa relation avec le dessinateur Stéphane Manel. Ce mercredi 28 septembre, soit deux mois après sa grossesse, la fille de Jane Birkin a partagé un cliché de son ventre, qui semble avoir bien dégonflé depuis le mois dernier.

En effet, le 26 août, la chanteuse de 40 ans dévoilait une photo de son ventre encore bien arrondi malgré le fait qu'elle avait déjà accouché de son enfant. Mais elle semblait avant tout épanouie avec son bébé dans les bras, de quoi décomplexer de nombreuses femmes qui vivent une situation similaire. A l'aise avec son corps de maman comblée, Lou Doillon continue de partager la réalité de son quotidien.

Mon corps, mon choix

En témoignent les quelques photos qu'elle a ajoutées à son post du jour, sur lesquelles on l'aperçoit en train de partager des moments de complicité avec son petit garçon, entre allaitement et gros câlins devant le miroir. "Oh cette dernière photo. Quelle merveille : rien de plus beau qu'une maman qui allaite son bébé", s'est notamment émerveillée une fan.