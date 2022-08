Lou Doillon montre sa silhouette après l'accouchement : photo post-partum décomplexante

Non, porter la vie n'est pas qu'une parenthèse qui s'arrête dès lors que bébé pointe le bout de son nez. Les conséquences d'une grossesse sur le corps de la femme sont bien souvent minimisées et voir défiler les clichés de jeunes mamans sur les réseaux sociaux, le ventre encore plus plat qu'avant de tomber enceinte, a tendance à complexer les internautes.

Alors voilà, certaines stars ont décidé de ne plus mentir concernant la grossesse et la période post-partum parfois très compliquée à gérer. Camille Lellouche, enceinte d'une petite fille prévue pour le mois d'octobre, n'a rien caché des désagréments que représente le fait de porter un enfant. Après la naissance de son troisième enfant, Laure Manaudou avait quant à elle fait part d'une période bien plus compliquée que ce qu'elle avait connu avec les deux premiers, Manon, 12 ans et Lou, 5 ans. Lou Doillon a elle aussi levé le voile sur sa situation quelques jours seulement après la naissance de son fils Laszlo.

Le petit garçon, dont le papa n'est autre que l'artiste Stéphane Manel, est né le 26 juillet dernier. Un moment de bonheur vécu à l'hôpital avant que toute la petite famille ne regagne son domicile. Depuis l'arrivée de bébé, Lou Doillon le dessine sous toutes les coutures (sans oublier Marlowe, 20 ans, né de son histoire avec Thomas-John Mitchell) et dévoile le résultat sur son compte Instagram. Mais ce jeudi 11 août, entre deux esquisses, la fille de Jane Birkin a glissé un cliché d'elle de profil face au miroir, ses formes post-partum bien en évidence.