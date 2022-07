Lou Doillon maman pour la 2e fois : elle a donné naissance à un petit garçon, le prénom révélé

Lou Doillon est de nouveau maman. La star, qui avait elle-même révélé sa seconde grossesse par une vidéo de son baby bump sur Instagram en mars dernier, a donc accouché. La fille de Jacques Doillon et Jane Birkin a dévoilé l'heureuse nouvelle.

C'est ce jeudi 28 juillet que la star a fait part de la nouvelle. Elle a posté une publication sur Instagram. "Laszlo Keats Miller Manel. 26.07.22", a-t-elle simplement écrit en légende, dévoilant ainsi le prénom de son bébé, un petit garçon. Elle a accompagné son post de deux dessins dont un représentant le nouveau-né.

Lou Doillon, qui passera le cap des 40 ans en septembre prochain, va donc retrouver les nuits blanches et se replonger dans les couches et les biberons, elle qui avait déjà accueilli un enfant dans sa vie. En effet, l'interprète de Places était devenue maman en juillet 2002 d'un garçon prénommé Marlowe Jack Tiger, fruit de son histoire d'amour passée avec le musicien John Ulysses Mitchell. Désormais, c'est dans les bras de Stéphane Manel, son nouveau compagnon qu'elle roucoule et qu'elle redécouvre les joies de la maternité deux décennies après sa première expérience dans le domaine.

Si Lou Doillon, qui ne s'est pas franchement ménagée pendant sa grossesse en voyageant de l'Italie aux Etats-Unis, est heureuse d'avoir accueilli un deuxième bébé, elle a toutefois connu quelques coups durs avant cela. Sur les réseaux sociaux, elle avait tenu à parler de manière ouverte et avait ainsi partagé son expérience en adressant une lettre à "toutes les mères". Elle révélait qu'avant de tomber enceinte pour la deuxième fois, elle avait connu des instants très douloureux. "A 19 ans, je suis devenue mère, j'ai eu des IVG, des IMG, des fausses couches. L'année dernière pour la Fête des mères, j'étais au lit souffrant à nouveau d'une fausse couche, et à 39 ans je suis enceinte de nouveau. C'est une aventure d'être femme, d'avoir un corps de femme. C'est une douleur, c'est une joie, c'est à moi. C'est mon choix. Mon corps, mon choix", écrivait-elle.