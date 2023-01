Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice Attal in love et dévorée de tendresse par son boyfriend aux cheveux longs

Pour la fin de l'année, Charlotte Gainsbourg a décidé d'emmener son clan à la montagne. La compagne de toujours Yvan Attal a fêté Noël avec ses enfants à Megève. À ses côtés, son fils Ben Attal est venu au bras de son amoureuse Jordane Crantelle, ex-compagne du regretté Gaspard Ulliel, mais aussi Alice Attal, elle aussi en compagnie de sa moitié. L'amour était au rendez-vous sur les pistes pour toute la petite famille, de quoi régaler Charlotte Gainsbourg, belle-mère complètement conquise. Il faut dire que si Jordane Crantelle semble avoir été déjà adoptée par ses beaux-parents, le boyfriend d'Alice Attal est présent depuis un long moment et la passion ne semble pas s'essouffler.

Sur Instagram, la grande soeur de la petite Jo Attal a partagé ce lundi 9 janvier un boomerang avec son amoureux américain, River Magne. Et il n'y a pas à dire, la jeune femme est totalement dévorée de tendresse par son boyfriend aux cheveux longs. "Oh comment je t'aime", écrit Alice Attal en légende. On peut alors voir River Magne lui dévorer la joue de baisers, devant les montagnes. Sourire aux lèvres, la fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ne peut cacher son bonheur (voir le diaporama).

Jacuzzi et baiser passionné, les Gainsbourg font le show !

Cet amour entre sa fille et son petit ami charme totalement Charlotte Gainsbourg. Sur Instagram, la fille de Jane Birkin n'a pas hésité à partager sa joie de voir sa fille amoureuse. Pendant leur trip à Megève, la compagne du cinéaste Yvan Attal avec lequel ils ne sont toujours pas mariés a posté des photos des deux amoureux, dans des moments parfois intimes. Ainsi, elle immortalisait une sieste tendresse dans le train se dirigeant vers la station huppée ou encore lors d'un moment à deux dans un jacuzzi la nuit. Il faut dire que dans la famille, on ne se gêne pas pour prendre en photo l'intime, ainsi, Ben Attal le prouvait en publiant un baiser très passionné avec sa compagne Jordane Crantelle. Et même Carla Bruni leur a fait une proposition osée. La famille Gainsbourg sait faire grimper la température même sur les pistes enneigées.