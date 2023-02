Jane Birkin avec sa fille Charlotte Gainsbourg et sa petite-fille Alice Attal, les César 2023 en famille

C'est en famille que Charlotte Gainsbourg s'est rendue aux César hier soir et ce vendredi 24 février, la chanteuse et comédienne de 51 ans n'était pas que spectatrice. Elle venait défendre Jane by Charlotte pour la catégorie Meilleur documentaire. Si elle n'a pas remporté la statuette, attribuée à Retour à Reims (Fragments) de Jean-Gabriel Périot, la compagne d'Yvan Attal a été parfaitement consolée par ses proches : Jane Birkin , sa maman et Alice, sa fille de 20 ans.

Si Yvan Attal a passé son tour cette année, Charlotte Gainsbourg a pu compter sur le soutien des grandes femmes de sa vie. Et force est de constater que cette présence lui a donné de la force. Après avoir foulé le tapis rouge et pris la pose devant l'objectif avec Jane et Alice, Charlotte Gainsbourg est montée sur la scène de l'Olympia où se déroulait cette 48e cérémonie marquée par le sacre de La nuit du 12, récompensé à six reprises mais aussi celui de Virginie Efira (Meilleure actrice pour Revoir Paris) et de Benoît Magimel (Meilleur acteur, comme l'année passée pour Pacifiction : Tourment sur les Îles).

L'artiste a introduit la catégorie Meilleure musique originale en interprétant le célèbre titre Comme un boomerang, composé par son défunt père, en duo piano-voix avec le rappeur Dinos dans un magnifique ensemble Saint Laurent, son créateur fétiche. Si la prestation n'a pas fait l'unanimité, c'est sous le regard fier de sa maman et de sa fille que Charlotte Gainsbourg s'est lancée dans la prestation.

Jane Birkin en pleine forme

Si seule Charlotte Gainsbourg a pris la parole au cours de la cérémonie, le public a pu constater par sa présence que Jane Birkin était en pleine forme. De quoi soulager les nombreux fans de l'artiste, inquiets depuis l'annulation de dernière minute d'un concert au mois de janvier à Montpellier. Des soucis de santé avaient alors été avancés, sans que plus de détails ne soient donnés. Il semblerait qu'aucun constat grave n'ait été fait à la suite de cette annulation. Jane Birkin, apparue souriante, radieuse et très chic au bras de sa fille Charlotte sur le photocall des César, semble aller beaucoup mieux. Et c'est bien tout ce qui compte pour le clan Gainsbourg.