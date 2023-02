Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : Leur fille Alice en chemise transparente et cravate, sensualité face au miroir

Les dernières semaines semblent pour le moins plaisantes au sein du clan Attal. En effet, les enfants de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal nagent en plein bonheur. Dernière preuve en date, la publication de leur fille d'Alice Attal sur le réseau social Instagram, par le biais de son compte où elle est suivie par une grosse dizaine de milliers d'abonnés. On peut observer dans un premier temps la jeune femme dans un appartement cosy se prendre en photographie dans un miroir avec une tenue pour le moins sexy (à retrouver dans notre diaporama). En effet, elle est simplement vêtue d'une chemise transparente accompagnée d'une cravate.

Les autres clichés permettent rapidement de comprendre qu'Alice Attal a pris ces photos à Paris puisqu'on peut apercevoir une photographie du mythique Moulin Rouge à Pigalle pour ce qui a dû être une virée nocturne mouvementée. Sur les autres images, on peut l'apercevoir prendre la pose dans la rue puis en compagnie d'un ami, avant de dévoiler leur repas du soir : un kebab. Un indice laissant présager une soirée festive ?

La famille nage dans le bonheur

Quoiqu'il en soit la grande soeur de Jo Attal passe du bon temps, et ce y compris lorsqu'elle est éloignée de son petit ami River Magne, avec qui elle file le parfait amour depuis plusieurs semaines maintenant. Le boyfriend de la jeune femme est donc présent depuis un long moment et la passion ne semble pas s'essouffler ! De quoi combler le clan familial, puisque le frère Ben est lui de son côté toujours en couple avec son amoureuse Jordane Crantelle, qui n'est autre que l'ex compagne du regretté Gaspard Ulliel.

Des amours solides et fusionnels, tout simplement à l'image de leurs parents ! En effet, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg est en couple avec le cinéaste et acteur français depuis plus de trois décennies maintenant - et ce malgré des débuts étranges. Une longévité plutôt rare pour des personnalités aussi médiatisées et qui n'ont jamais franchi le cap du mariage. Mais les deux tourtereaux ont su parfaitement protéger leur couple au fil des années, et ont transmis ces mêmes valeurs à leurs enfants !