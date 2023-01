Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : Cheveux longs et style grunge pour leur fille Jo, 11 ans

Maman de trois enfants, Charlotte Gainsbourg voit ses filles et son fils évoluer au quotidien. Ben, devenu comédien, et sa soeur Alice, sont relativement indépendants, puisqu'ils sont nés en 1997 et 2002. Jo, la benjamine, est sans doute celle dont les parents profitent le plus. Sur son compte Instagram, la chanteuse et actrice a d'ailleurs partagé une photographie de la jeune fille, qui vit toujours avec elle, certes, mais qui grandit à vue d'oeil. Si on aperçoit son visage relativement rarement, on peut constater, en revanche, que ses cheveux ne cessent pas de pousser et que son style s'affirme avec un jean ample et une paire de Dr Martens aux pieds !

Sur cette image, partagée sur les réseaux sociaux, on peut noter que Jo est devenue assez grande pour atteindre l'évier, et qu'elle en profite pour aider papa et maman à faire la vaisselle (voir le diaporama). Une aubaine. Yvan Attal est toujours, de ça, de là, sur un tournage. Quant à Charlotte Gainsbourg, elle a, en ce moment, un emploi du temps très chargé. Le 17 janvier 2023, elle s'asseyait face à un piano, vêtue d'un costume à l'élégance folle, pour accompagner musicalement le défilé Saint Laurent Homme, prêt-à-porter, automne-hiver 2023-2024. Elle vient également de présenter un évènement culturel très cher à son coeur.

C'est la première fois que je prends la parole au sujet de mon père

La Bibliothèque Centre Pompidou consacre effectivement, du 25 janvier au 8 mai 2023, une exposition à son père Serge Gainsbourg, intitulée Le mot exact. Pour l'ouverture, Charlotte Gainsbourg a même pris la parole face à la foule présente pour le vernissage. "Ce soir, c'est comme une première étape pour moi, a-t-elle expliqué. C'est d'ailleurs la première fois que je prends la parole au sujet de mon père. Et ici, j'espère que des publics très différents viendront. C'est ça que je trouve le plus excitant, c'est d'imaginer toucher des gens qui ne le connaissent pas encore, et qui découvrent son univers."

L'émotion est palpable pour l'artiste, qui retrouve dans cette exposition des manuscrits de Serge Gainsbourg provenant de son domicile, situé rue de Verneuil à Paris, ainsi que de nombreux ouvrages piochés dans sa bibliothèque. Heureusement, Charlotte Gainsbourg peut compter sur ses proches pour la soutenir dans ce nouveau cap...