Ben Attal torse nu dévoile un tatouage très spécial : le fils de Charlotte Gainsbourg a sa chérie dans la peau

Les marques d'amour et de tendresse sur les réseaux sociaux n'en finissent plus pour Ben Attal et Jordane Crantelle. Cependant, une étape vient d'être franchie pour le couple formé par le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal et l'entrepreneuse spécialisée dans la mode et la communication. D'après la dernière story du comédien vu dans les films de son père (dernièrement Les Choses humaines) mais pas que (Une jeune fille qui va bien), il semblerait que les amoureux se soient fait un tatouage à l'identique ! Un double geste réalisé pour l'anniversaire de sa bien-aimée visiblement.

Sur sa dernière story, republiée par sa compagne, Ben Attal dévoile un cliché en noir et blanc sur lequel on le voit de profil torse nu et elle de dos, avec un débardeur qui laisse voir ce qu'elle a gravé sur sa peau. On distingue la date du 13 juillet 2022 et peut-être un horaire, 20h30. Un mot illisible surplombe ces chiffres et cette inscription se retrouve dans le cou de son amoureux. Difficile d'en savoir plus sur la signification de cette date, mais l'on sait que l'acteur de 25 ans s'est rendu dans le désert de Negev en Israël durant ce mois de juillet...