Yvan Attal : Adorable câlin avec ses deux filles pour une belle occasion, la discrète cadette Joe est son véritable sosie !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

24 photos

Un anniversaire passé en famille, voilà ce qui a occupé Yvan Attal cette semaine ! Né le 4 janvier, l'acteur et réalisateur français a fêté ses 58 ans il y a quelques jours et en a profité pour passer du temps avec ses enfants. Et notamment ses deux filles, Alice et Joe, bien plus rare que ses aînés, mais véritable portrait craché de son père...

Ce mercredi 4 janvier, Yvan Attal célébrait ses 58 ans... et il y en a une qui ne l'a pas oublié : sa fille cadette, Alice, 20 ans ! Pour l'occasion, la jeune femme a en effet publié une adorable photo de famille sur son compte Instagram, où l'on peut l'apercevoir en plein câlin avec son célèbre papa. Mais de l'autre côté de l'acteur et réalisateur, se trouve une petite invitée surprise, que l'on voit rarement : Joe, la plus jeune de la famille, qui profite également de ce joli moment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la petite fille de 11 ans ressemble comme deux gouttes d'eau à son père ! Dotée du même oeil malicieux, elle semble avoir la même forme de bouche et contrairement à sa soeur, véritable portrait craché de leur mère Charlotte Gainsbourg, elle est le sosie d'Yvan Attal qui semble la couver avec beaucoup d'amour.

Les dignes héritiers de leurs parents Un rare partage, en tout cas, pour le trio qui ne se montre que très peu ensemble, protégeant une partie de leur vie privée. Si l'on voit en effet plus souvent Yvan Attal avec Ben, l'aîné de la famille, c'est surtout parce que le jeune homme, petit ami de la sublime Jordane Crantelle, s'est lancé dans la même carrière que ses parents au cinéma et qu'il tourne régulièrement pour son père. Alors que les deux jeunes filles, elles, ont pour le moment choisi une toute autre voie. Alice, notamment, est plutôt attirée par le milieu de la mode : à 20 ans, la jeune femme a déjà posé à de nombreuses reprises pour des créateurs. Parfois avec sa mère, parfois même en compagnie de son cousin Marlowe, elle semble en tout cas avoir un avenir dans le milieu. Créative, celle qui multiplie les stories avec son amoureux, inspirera sans doute sa petite soeur Joe, qui, à 11 ans, n'a bien sûr pas encore trouvé sa vocation. À moins qu'elle ne suive le modèle de son aînée : pour ses 9 ans, Charlotte Gainsbourg avait publié une photo de la petite fille sur son compte Instagram. L'occasion pour les internautes de remarquer à quel point elle sait déjà poser comme une grande ! En tout cas, nul doute qu'avec une famille pareille (sa grand-mère Jane Birkin, sa tante Lou Doillon, etc...), elle devrait faire preuve de créativité... et que son père sera toujours là pour elle !