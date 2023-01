Jane Birkin : Inquiétude sur sa santé après un nouveau concert annulé

La santé de Jane Birkin semble au coeur de toutes les inquiétudes de ses fans. En cause ? La publication d'un post de l'Opéra Comédie de Montpellier où devait se produire la maman de Kate Berry, Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg ce mardi 24 janvier : "Jane Birkin étant malheureusement souffrante, nous sommes au regret d'annuler la représentation de "Oh ! Pardon, tu dormais..." ce soir mardi 24 janvier à l'Opéra Comédie. Nous lui souhaitons un bon rétablissement !" peut-on lire sur Facebook.

Pas d'autres détails concernant l'état de santé de la chanteuse de 76 ans. Seul constat réconfortant : les prochaines dates affichées sur le site officiel de Jane Birkin sont pour l'heure maintenues. La suivante est fixée au 29 janvier dans la salle Le Nouveau Siècle à Lille dans le Nord, puis les 2 et 3 mars à Plougastel-Daoulas et Nantes.