Charly et Lulu : Que sont devenus les animateurs du Hit Machine ?

"Je m'appelle Charly, et je m'appelle Lulu. On est sur M6, pour le Hit Machine. Le samedi, en compagnie, d'un public en folie". Pendant quatorze ans, Charly Nestor et Jean-Marc Lubin ont chanté ces paroles dans le Hit Machine (de 1995 à 2008). Et les téléspectateurs qui les suivaient sur M6 s'en souviennent encore. Ils doivent donc être enchantés d'apprendre que le duo se reforme ce mardi 8 février 2022, pour les 30 ans de l'émission. W9 diffuse en effet l'émission Génération Hit Machine. L'occasion de prendre des nouvelles des deux complices.

C'est auprès de Christophe Dechavanne que Charly Nestor et Jean-Marc Lubin ont fait leurs premières armes. Tous deux étaient assistants de l'animateur. L'un s'occupait du Minitel (Lulu), l'autre du public. Et les deux copains se sont vus proposer l'animation du Hit Machine à partir de 1995. Une émission qu'ils n'ont pas pu refuser. Tous deux ont reçu une pléiade d'artistes sur leur plateau dont Beyoncé ou Mariah Carey. "Au début, je pensais que les maisons de disques nous envoyaient des sosies ! Souvent avec Lulu, on était spectateurs de notre propre émission, car on n'arrivait pas à croire qu'on était là", a confié Charly à nos confrères de Télé Star.

Pourtant, ils étaient bel et bien présents à l'antenne chaque samedi, à 10h30. Et cela a été un succès jusqu'à leur départ. "On a arrêté la télévision volontairement. On se rendait bien compte que c'était plus compliqué de continuer que d'arrêter", a précisé l'homme de 57 ans. Chacun a ensuite fait son chemin, loin des feux des projecteurs, même si le duo s'est reformé en 2011 pour les dates de La Tournée des années 90 - Génération Dance Machine (en tant que maîtres de cérémonie). Charly est allé aux Etats-Unis durant dix-sept années. "Je suis rentré en France il y a deux ans. Là-bas, j'ai produit des artistes francophones comme Gad Elmaleh et Johnny Hallyday. Et j'ai monté la chaîne francophone Canal Bleu pour les francophones de là-bas", a poursuivi Charly auprès de Télé Star. Et à nos confrères de Télé 7 jours, il a ajouté que depuis, il fait "du consulting pour des productions audiovisuelles en France"." L'antenne ne me manque pas du tout. Même si je refais quelque chose, ce sera forcément avec Lulu. C'est celui avec lequel je ris le plus", a-t-il ajouté.

De son côté, Jean-Marc Lubin (59 ans) a été chroniqueur dans On va s'gêner sur Europe 1, en 2012. Il a également été responsable des productions de Non Stop People. "La télévision, ce n'était pas son truc au départ. (...) Aujourd'hui, il est directeur de production auprès de Jean-Marc Morandini sur CNews. L'antenne ne lui manque pas", a confié Charly concernant son acolyte, auprès de Télé Star.