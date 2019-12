Charly et Lulu (Hit Machine) : Que sont-ils devenus ?

Le duo s'était rencontré dans les années 1990. Charly était alors responsable du public pour l'émission Ciel Mon Mardi ! diffusée sur TF1 alors que Lulu se chargeait du Minitel. Rapidement, ils deviennent inséparables et animent en juillet 1995 la première émission du Hit Machine sur M6. Un succès phénoménal puisqu'ils sont restés 13 ans à l'antenne.

D'ailleurs, Charly et Lulu ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Invités en octobre 2018 sur le plateau de TPMP, les deux compères avaient évoqué leur possible retour à l'écran dans une nouvelle émission. "Charly a travaillé tout l'été sur un projet. Tout est prêt. Un diffuseur et on y va !" Alors, aura-t-on bientôt la chance de retrouver Charly et Lulu ensemble à la télévision ?