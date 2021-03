Chloë Sevigny mariée en secret : un an après, elle dévoile une étonnante photo des noces

Surprise : il y a un an, dans le plus grand secret, Chloë Sevigny s'est mariée avec son compagnon Sinisa Mackovic. Le 9 mars 2021, l'actrice américaine a surpris ses fans sur Instagram en dévoilant une photo souvenir de ses noces, célébrées à la mairie de New York, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant.

"Mariés un lundi. Le 9 mars 2020. Joyeux premier anniversaire mon amour", la star de 46 ans a-t-elle écrit sur Instagram. A l'image, l'actrice des films Boys Don't Cry, Dogville et Zodiac apparaît au côté de son époux. Connue pour avoir un style pointu et original, Chloë Sevigny ne s'est pas mariée en traditionnelle robe blanche. En lieu et place des dentelles, bustiers et strass, la star récompensée d'un Golden Globe en 2010 (pour la série Big Love) s'est contentée d'enfiler une paire de bottes et une robe noire moulante, mettant en avant son ventre rond. Seuls un voile blanc et un petit bouquet de muguet rappellent qu'il s'agit bel et bien d'un mariage.

Il est vrai que la bague qui orne l'annulaire de Chloë Sevigny depuis plusieurs mois (voir diaporama) aurait pu mettre la puce à l'oreille des fans...