Chloë Sevigny : Enceinte, elle embrasse son chéri dans les rues de New York

Depuis le 6 janvier 2020, le web est en feu. L'actrice Chloë Sevigny a été vue dans les rues de New York, le 6 janvier, avec un joli baby bump. Dans une robe marron et un manteau tartan, l'actrice embrassait son compagnon, Sinisa Mackovic. Dévoilée par le site américain TMZ, la nouvelle n'avait pas encore été confirmée par la principale concernée. C'est désormais chose faite !

Celle qu'on a pu voir dans la série d'anthologie American Horror Story a posté plusieurs clichés d'elle sur son compte Instagram le 15 janvier 2020. Les photos en noir et blanc, prises par le cinéaste Jim Jarmusch, ne laissent plus aucune place au doute : on y voit l'actrice en pantalon fluide, soutien-gorge et veste, le ventre déjà bien arrondi. En légende, Chloë Sevigny a explicité avec plusieurs émoticônes "bébé" et "biberon" (pour ceux qui auraient douté de la signification de ce baby bump) ! Et en guise de géolocalisation, l'actrice a noté "Bébé à bord".

Selon TMZ, Chloë Sevigny en serait déjà à cinq mois de grossesse. Ce premier enfant, la comédienne de 45 ans le veut depuis longtemps : en 2018, elle confiait déjà au média Who What Wear désirer une petite fille. Sinisa Mackovic, son nouveau compagnon, est le directeur de la Karma Art Gallerye de New York. Il a été aperçu auprès d'elle pour la première fois au mois d'août 2019, mais leur relation durerait depuis plus d'un an.

La grossesse ne semble pas changer la vie quotidienne de l'actrice de The Act : cette semaine, elle a voyagé jusqu'à Paris pour la Fashion Week et a participé à un événement aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées.