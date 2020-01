Chloë Sevigny : L'actrice est enceinte de son 1er enfant à 45 ans

Chloë Sevigny ne s'est pas véritablement prononcée à propos de sa grossesse. Sur les réseaux sociaux, en revanche, certains ont vu de gros indices dans son post le plus récent, où elle faisait le bilan des derniers mois. "Je suis tellement heureuse de cette fructueuse année, écrivait-elle discrètement. J'envoie beaucoup d'amour à tous mes amis et mes collaborateurs." En 2019, la comédienne a été à l'affiche de la série The Act, de la géniale mini-série Russian Doll, auprès de sa BFF Natasha Lyonne, et dans le non moins génial The Dead Don't Die de Jim Jarmusch.

Si elle n'est pas encore maman, Chloë Sevigny évoquait ses envies d'enfants il y a peu, en 2018. Elle expliquait, en revanche, que le fait de ne pas être mère était sans doute le secret de sa jeunesse éternelle. "Mon corps n'a pas encore traversé ça, c'est sans doute pour cela les gens me demandent toujours pourquoi j'ai l'air si fraîche, détaillait-elle dans W Magazine. Je pense vraiment, malheureusement, que cela fait vieillir les femmes, surtout quand elles ont leur bébé à la trentaine, et non durant la vingtaine." L'avenir nous dira si elle avait raison...