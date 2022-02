Chloé Trespeuch : La médaillé d'argent aux JO de Pékin en couple avec un beau rugbyman

C'est le résultat d'une vie pour Chloé Trespeuch. Après quatre ans d'attente, la Française de 27 ans remporte la médaille d'argent lors de ces Jeux olympiques de Pékin. Médaillée de bronze en 2014 à Sotchi, elle réalise la plus belle performance de sa jeune carrière et apporte du même coup la sixième médaille de la délégation française et la cinquième en argent. La belle blonde - qui est née en Savoie et a fait ses classes à Val Thorens - vient d'une famille de sportifs puisque son frère Léo est également un spécialiste du snowboardcross. Et visiblement Chloé Trespeuch a un petit faible pour les rugbymans, puisqu'elle partage la vie de joueur professionnel depuis plusieurs années maintenant.

Comme elle le racontait en 2018 auprès de France 3 région, celle qui revenait d'une lourde blessure à l'époque présentait son compagnon, Ioan Debrach, un rugbyman professionnel qui évolue actuellement du côté de Mâcon, en Fédérale 1, l'équivalent de la troisième division française. Âgé de 34 ans, le beau brun aux yeux bleus qui joue au poste de demi d'ouverture n'hésite pas à partager des moments de vie en compagnie de sa conjointe sur les réseaux sociaux.

Deux sportifs qui passent de bons moments ensemble

Évidemment fans de sport, les deux tourtereaux ont notamment pu profiter d'un petit tour dans la capitale pour aller à Roland Garros en 2018. Plus récemment, Chloé et Ioan ont passé ensemble un agréable moment à Chamonix où ils ont pu se relaxer en mars 2020. S'ils se font plutôt discrets dans les médias, les amoureux semblent très proches et on imagine que la belle deuxième place de la Française a dû faire très plaisir au rugbyman !