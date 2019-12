Chris Cotton : Mort de l'humoriste à 32 ans alors que sa femme est enceinte

Le comédien Chris Cotton est décédé à l'âge de 32 ans. Ce natif de Philadelphie s'était fait un nom dans le milieu humoristique notamment grâce à ses nombreuses collaborations avec la chaîne américaine Comedy Central. Les représentants de cette dernière se sont d'ailleurs exprimés via un communiqué de presse.

"Nous sommes dévastés par la perte de Chris Cotton, un comédien hilarant, un membre aimé de la famille Comedy Central et une personne dont nous aimions tous être entourés. Il nous manquera", écrit Comedy Central qui est une chaîne pivot aux États-Unis et connue notamment pour être le diffuseur de South Park. Ericalynn était la femme de Chris depuis leur rencontre au lycée et la jeune femme est enceinte de leur troisième enfant. Elle doit accoucher en février prochain.

En marge de ses activités humoristiques, Chris Cotton avait également écrit un livre, What My Dad Did : My Theory on Joke Writing, qui lui a donné une certaine visibilité à New York et Philadelphie.

De nombreux hommages lui ont déjà été rendus par ses homologues. L'un des auteurs de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Nate Dern, a tweeté : "Chris Cotton était une personne merveilleuse avec tant d'amour à donner. Quiconque le rencontrait l'appréciait instantanément. Il me faisait souvent pleurer de rire. Je suis honoré d'avoir pu travailler avec lui et de l'avoir connu. Je t'aime, Chris."