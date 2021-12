Chris Pine méconnaissable : grosse barbe grisonnante, l'acteur surprend

Voilà un look pour le moins étonnant qu'arbore ou encore Wonder Woman, a été récemment aperçu dans les rues de Los Angeles méconnaissable.

D'habitude parfaitement apprêté et rasé de près sur les tapis rouges, le séduisant Chris Pine affiche désormais une barbe poivre et sel bien fournie, presque négligée. Une nouvelle image médiatique qui soulève cependant plusieurs questions : est-ce pour les besoins d'un prochain film ? Ou est-il simplement un peu plus séduit par la barbe ? Le mystère reste entier. Cependant, tout porte à croire que sa nouvelle image serait expliquée par les besoins d'un prochain tournage sur grand écran. En effet, en 2022 et 2023, Chris Pine sera à l'affiche de plusieurs films. À savoir : The Contractor de Tarik Saleh (2022), Don't Worry Darling d'Olivia Wilde (2022) et l'adaptation cinématographique du célèbre jeu de société Donjons et Dragons, de Jonathan Goldstein et John Francis Daley (2023). On pourra alors très vite avoir la réponse en se rendant dans les salles obscure...

Une vie privée gardée secrète

Côté vie privée, Chris Pine est en couple avec l'actrice Annabelle Wallis depuis trois ans. Une belle idylle qui au départ était cachée, mais qui a été officialisée le 4 juillet 2018 où les deux comédiens ont été aperçus, main dans la main, dans les rues londoniennes. Depuis, l'acteur et l'ex-chérie de Chris Martin sont restés très discrets. Aucune apparition en couple sur les tapis rouges, ni en festivals...

Malgré son idylle avec la comédienne de Peeky Blinders, Chris Pine entretient aussi et toujours une belle amitié avec Zoe Kravitz (aujourd'hui en couple avec Channing Tatum). Le 20 novembre dernier, les deux amis ont été aperçus à la sortie d'un célèbre restaurant japonais situé dans le quartier West Hollywood. Et avant de se quitter, ces derniers ont été photographiés en train de s'enlacer chaleureusement. Pour rappel, Chris Pine et la fille de Lenny Kravitz se sont rencontrés en 2010. Certaines rumeurs racontaient qu'ils étaient ensemble. Mais rien n'a jamais été confirmé.