Chrissy Teigen, adieu les implants : de larges cicatrices, une nouvelle poitrine

Chrissy Teigen l'assure : elle s'est bel et bien fait retirer ses implants mammaires. Depuis son opération, le mannequin n'a cessé de publier des photos de sa poitrine sur les réseaux sociaux. La bombe étant généreusement dotée par la nature, certains fans sans doute un peu désoeuvrés l'ont soupçonnée de n'avoir jamais fait retirer ces fameuses prothèses.

"Certains de mes amis doivent dire aux gens que j'ai vraiment fait enlever mes implants", a regretté la mère de famille de 34 ans dans sa story Instagram, dimanche 19 juillet 2020. Vêtue d'un bikini jaune, elle soulève légèrement son haut pour que ses abonnés puissent constater ses deux grandes cicatrices. "Voilà les cicatrices", indique-t-elle.

Pour être sûre et certaine que le monde entier soit au courant, Chrissy Teigen a dévoilé une photo non censurée (et franchement répugnante) de l'opération elle-même. Était-ce vraiment nécessaire ? Oui pour l'ancien mannequin, qui martèle "croyez-moi" en légende.

L'adepte des fillers et autres injections du visage avait expliqué plus tôt dans l'année avoir eu recours à une augmentation mammaire lorsqu'elle n'avait que 20 ans. Dans une interview à Glamour UK, Chrissy Teigen avouait qu'elle avait eu des implants "pour les bikini", elle qui avait posé pour Sports Illustrated il y a dix ans. "J'ai pensé que si j'allais devoir poser allongée sur le dos, je voulais qu'ils pointent ! Mais après, t'as des bébés et ils se remplissent de lait et dégonflent. Et maintenant, je suis en galère", avait-elle déploré.

"Ils ont été géniaux pendant tellement longtemps, mais j'en ai juste marre. J'aimerais bien fermer une robe à ma taille et m'allonger sur le ventre sans douleur !", avait-elle ajouté au moment de son opération.