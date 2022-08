Chrissy Teigen à nouveau enceinte : bonheur avec John Legend, 22 mois après la perte de leur bébé

En octobre 2020, Chrissy Teigen annonçait le décès de son bébé prénommé Jack, mort-né. Anéantie par la perte de cet être cher, la femme de John Legend et mère de ses deux enfants, Luna Simone Stephens (6 ans) et Miles (4 ans), avait posté ce message sur Instagram : "Jack a lutté si fort pour faire partie de notre petite famille, et il sera avec nous pour toujours. À toi notre Jack - Je suis si triste que les premiers instants de ta vie aient été si douloureux, que nous n'ayons pu te donner ce dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimons pour toujours."

Près de deux ans après ce traumatisme, Chrissy Teigen annonce un heureux événement. Le mannequin de 36 ans est enceinte de son quatrième enfant. Une bonne nouvelle qu'elle a partagée avec ses abonnés en postant ce mercredi 3 août sur Instagram deux photos d'elle où elle apparaît avec son ventre arrondi et en sous-vêtement. Un post complété par ce message : "Ces dernières années ont été pour le moins un flou d'émotions, mais la joie a de nouveau garni notre maison et nos coeurs. 1 milliards de coups plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route (...) Je ne pense pas que je sortirai un jour d'un rendez-vous avec plus d'excitation que de nervosité, mais jusqu'à présent, tout est parfait et beau et j'ai beaucoup d'espoir. Ca a été difficile de garder ça si longtemps", a écrit la jeune femme. De nombreuses personnalités comme Kim Zolciak-Biermann, Jenny Johnson ou encore Nazanin Mandi se sont empressées de féliciter la jeune maman. "Tellement content pour vous les gars", "Félicitations !!! Pearl va être une grande soeur !!!" "Félicitations ma belle", peut-on lire dans les commentaires.