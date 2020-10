Chrissy Teigen a perdu le bébé qu'elle attendait : photos déchirantes de l'accouchement

La maman de Luna (4 ans) et Miles (2 ans) a sobrement dévoilé qu'elle et John avaient décidé d'appeler leur futur fils Jack : "Jack a luté si fort pour faire partie de notre petite famille, et il sera avec nous pour toujours. A toi notre Jack - Je suis si triste que les premiers instants de ta vie aient été si douloureux, que nous n'ayons pu te donner ce dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons pour toujours."

Chrissy et John avaient fait l'annonce de cette grossesse au mois d'août 2020. Et fin septembre, la jeune femme avait été hospitalisée en urgence à cause de saignements anormaux venant de son placenta. Déjà alitée depuis plusieurs semaines, l'américaine s'était voulue rassurante : C'est dur parce qu'on ne peut rien faire. En gros, si on survit aux prochaines semaines, si le petit garçon survit, on sera un peu hors de danger, on aura passé cette zone de flou. Donc oui, c'est effrayant (...) Je m'apprête à avoir ma deuxième transfusion de sang, ce qui a l'air bien bien bien plus dramatique qu'il n'y paraît. Le bébé et moi allons très bien, les petites choses de la vie me manquent, comme marcher, cuisiner ou jouer avec les autres enfants".

L'annonce de cette fausse couche après une grossesse déjà bien entamée a bouleversée l'ensemble des followers de Chrissy Teigen, qui lui envoient tous de la force et de l'amour en cette période si difficile. Parmi eux, Kim Kardashian, Paris Hilton et Hailey Bieber ont présenté leurs condoléances au couple.