Chrissy Teigen enceinte et hospitalisée d'urgence : étranges saignements, elle explique

Chrissy Teigen est à l'hôpital. L'auteure de livres de cuisine, enceinte pour la troisième fois, a été hospitalisée en urgence ce dimanche au centre Cedars-Sinai de Los Angeles, après plusieurs semaines de repos au lit obligatoire. Les médecins avaient préconisé ce mode de vie au ralenti (sorte de second confinement pour la bombe), à cause de saignements anormaux de son placenta.

Dans sa story Instagram, le lundi 28 septembre 2020, l'ancien mannequin de 34 ans a annoncé à ses fans qu'elle devait subir des transfusions sanguines. Elle n'était pas vraiment rassurée, même si de l'extérieur, tout semble aller bien. "C'est bizarre parce que je me sens vraiment bien. J'ai vraiment des grossesses heureuses, du côté de mon humeur. C'est pour ça que c'est si difficile pour moi d'aller au bout de ça", a-t-elle appris, avant d'en apprendre plus sur la condition du foetus.

Un environnement hostile pour bébé ?

"Le bébé est en très bonne santé, il va être plus fort que Luna ou Miles [4 ans et 2 ans, les premiers enfants de son mariage avec John Legend NDLR]. Il bouge beaucoup. Nous avons un million de belles photos de lui. Il est juste tellement différent des autres. Il a tant de force et je suis très heureuse à l'idée de le rencontrer parce qu'il est le plus merveilleux et le plus fort de tous les petits bonshommes", a développé l'épouse de John Legend . "En gros, c'est le mec le plus cool, dans la plus pourrie des maisons. Sa demeure tombe en ruine. Elle n'avait pas les bonnes fondations, au départ. Dès le début, il n'est pas parti avec les meilleures chances", poursuit Chrissy Teigen, en parlant de son corps. Elle explique que les médecins ne peuvent pas vraiment faire grand-chose sans porter atteinte au futur bébé.

"C'est dur parce qu'on ne peut rien faire. En gros, si on survit aux prochaines semaines, si le petit garçon survit, on sera un peu hors de danger, on aura passé cette zone de flou. Donc oui, c'est effrayant", a-t-elle ajouté, toujours lundi. Le lendemain, c'est avec un ton plus rassurant que Chrissy Teigen écrit de l'hôpital, où elle séjourne toujours. "Je m'apprête à avoir ma deuxième transfusion de sang, ce qui a l'air bien bien bien plus dramatique qu'il n'y paraît. Le bébé et moi allons très bien, les petites choses de la vie me manquent, comme marcher, cuisiner ou jouer avec les autres enfants", a-t-elle appris, sur Instagram.

Chrissy Teigen a pu compter sur le soutien de son mari dans cette période difficile. Présent dans la chambre d'hôpital, il est resté tout le temps avec elle, lui apportant même un sandwich.