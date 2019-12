John Legend : En slip dans le lit de Kris Jenner avec Chrissy Teigen

La reine des farces a encore frappé. Chrissy Teigen, son mari John Legend et Kris Jenner ont monté un véritable sketch sur Instagram, mercredi 18 décembre 2019. Alors qu'ils étaient partis dîner chez la momager Kardashian, ils ont décidé de prendre leurs aises. Sur sa story Instagram, Kris a documenté leurs mauvaises manières.

"Vous savez que j'ai demandé à Chrissy Teigen de m'apprendre à cuisiner. Elle est venue dîner ce soir et j'ai cru qu'elle m'apprendrait quelque chose. Mais elle est juste là, affalée sur le canapé et m'ignore complètement", dit Kris tout en filmant sa convive. On voit ensuite Chrissy, la main dans une chaussette de Noël, voler son contenu. "Elle vole des choses, c'est une sauvage. Elle est arrivée sobre, pourtant", continue Kris.

"Ils prennent trop leurs aises chez moi ! Je sais pas ce qu'il se passe mais ils sont prêts à aller au lit", s'étonne Kris Jenner en voyant John Lengend enlever les bottes de Chrissy Teigen, alors allongée sur son sofa blanc immaculé. La story suivante montre le chanteur en train d'ôter son pantalon et de sauter sur le lit de Kris, où son épouse l'attend. "Les pires invités au monde", chuchote Kris alors que le couple s'embrasse passionnément. S'ensuit une vidéo plutôt étrange où Chrissy et John se roulent par terre en s'embrassant, dans le dressing de la businesswoman.

Une autre scène montre John Legend (récemment élu homme le plus sexy du monde), toujours en slip avec sa compagne dans une baignoire, puis Chrissy Teigen en train d'utiliser une brosse à dents électrique, qui n'est manifestement pas la sienne. Le couple finira par partir, muni de la bagagerie de luxe de Kris Jenner, avant de se faire interpeller par la sécurité. Une soirée hilarante !