Découvrez qui a été élu "Homme le plus sexy de 2019"

Il succède à Mel Gibson, Bradley Cooper, Brad Pitt, Johnny Depp, Keanu Reeves ou encore George Clooney : John Legend vient d'être sacré "Homme le plus sexy de 2019". Depuis 1985, People Magazine décerne chaque année son titre prestigieux. Cette année, le prix lui a été remis par le pro de la musique country Blake Shelton, mari de Gwen Stefani et titulaire du titre en 2017.

Dans son discours de remerciement, John Legend a tenu à honorer son "mentor" Blake Shelton : les deux hommes sont très amis et coachs dans la version américaine de The Voice, d'ailleurs remportée par le chanteur en 2019. "Je ne sais pas quoi dire ! Je voudrais remercier People Magazine bien évidemment, mais surtout Blake Shelton, parce que je me suis assis à côté de lui ces derniers mois et j'ai appris à être sexy", a-t-il déclaré.

"J'ai observé chacun de ses mouvements, chaque mot qui sortait de sa bouche, et je crois que ça a déteint sur moi. Je pense que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui", a plaisanté John Legend. Il ne reste plus qu'à savoir ce qu'en pense son épouse, Chrissy Teigen. "Elle est fière de moi. Vous savez, elle se moque de moi presque tout le temps, mais elle n'a pas ricané quand je lui ai annoncé ça. Elle est sincèrement fière de moi. J'ai enfin impressionné mon épouse !", a-t-il poursuivi.

Une grande joie pour Chrissy Teigen, qui a fêté ça à sa manière : en écrivant un tweet hilarant. "Mon secret a été divulgué ! J'ai enfin réalisé mon rêve d'avoir fait l'amour à l'homme le plus sexy du monde. Un honneur !", a-t-elle publié, avec une photo de la couverture de People Magazine. "L'homme le plus sexy au monde vient de me faire un sandwich au jambon", a-t-elle également écrit plus tard, tout en changeant sa bio en : "Actuellement en train de coucher avec l'homme le plus sexy du monde."

John Legend succède ainsi à l'incroyable Idris Elba, qui a remporté le titre à 47 ans, en 2018. Il devient ainsi le troisième coach de The Voice USA à devenir "Homme le plus sexy", avec Blake Shelton et Adam Levine.