John Legend et Chrissy Teigen à nouveau parents : première photo de famille, le prénom du bébé révélé

Si comblé par si belle nouvelle, John Legend pu s'empêcher de l'annoncer lors d'un concert privé qu'il donnait le soir même de la naissance de son bébé. "Je n'ai pas beaucoup dormi mais je reste éveillé puisque passer du temps au côté de Chrissy m'a donné de l'énergie", avait déclaré l'artiste face au public.

Sur son Instagram le chanteur et pianiste américain a partagé la même photo que sa femme pour présenter officiellement sa petite fille, avec pour légende : "Vendredi nous avons accueilli Esti Maxine Stephen dans notre foyer et notre maison déborde d'amour et de joie". Une vague d'amour qui s'est emparée de leur foyer mais également de leur section commentaires avec des célébrités comme Angela Basset ou encore Kris Jenner qui n'ont pas hésité à partager leur amour sous la publication de cette joyeuse nouvelle. Une nouvelle qui donne du baume au coeur deux ans après la fausse couche de Chrissy Teigen.

Jack, leur défunt bébé à jamais dans leurs pensées

En octobre 2020, alors enceinte d'un petit garçon prénommé Jack, Chrissy Teigen avait dû interrompre sa grossesse, en raison de soucis de santé qui la mettaient en danger, elle et son enfant. Une intervention qui avait anéanti le foyer. Malgré tout, John Legend avait déclaré que ce deuil les avait rendu plus forts.

Dans une lettre ouverte écrite pour Medium, Chrissy Teigen était revenue sur le moment où elle avait dû dire aurevoir à son tout petit Jack. "Un des moments marquants de cette matinée (ou soirée ? Je n'en ai aucune idée) était que j'étais dans les couloirs de l'unité de salle de travail et d'accouchement, et John disait 'Il y a une fête ici ?' Nous étions là, descendus en fauteuil roulant à un nouvel étage, moi couverte d'une fine serviette blanche, sachant que je devais donner naissance au 5e membre de notre famille, un fils, seulement pour lui dire au revoir quelques instants plus tard, s'était souvenue Chrissy Teigen. À ce moment là, je savais ce qui allait se passer : on m'aurait fait une péridurale et on aurait déclenché l'accouchement du petit de 20 semaines, un garçon qui n'aurait jamais survécu dans mon ventre."

Des instants douloureux que John Legend et Chrissy Teigen n'oublieront jamais mais qui leur permettent aujourd'hui d'apprécier chaque moment de bonheur.