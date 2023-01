"Je n'ai pas beaucoup dormi" : Chrissy Teigen maman, la femme de John Legend a accouché de leur troisième enfant

La FIV du bonheur

Deux ans après ce traumatisme, Chrissy Teigen avait annoncé sa grossesse. Elle avait publié une belle photo d'elle le ventre arrondi, en août dernier. "Ces dernières années ont été pour le moins un flou d'émotions, mais la joie a de nouveau garni notre maison et nos coeurs. 1 milliards de coups plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route (...) Je ne pense pas que je sortirai un jour d'un rendez-vous avec plus d'excitation que de nervosité, mais jusqu'à présent, tout est parfait et beau et j'ai beaucoup d'espoir. Ca a été difficile de garder ça si longtemps", avait écrit la jeune femme. En couple depuis 17 ans et mariés depuis 2011, John Legend et Chrissy Teigen sont parents de deux enfants : Luna (6 ans) et Miles (4 ans). Pour ce petit bébé qui vient de rejoindre leur clan, le couple est passé par une FIV. "Un million de piqûres plus tard (dans la jambe dernièrement, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un nouveau en route", avait-elle fait savoir.