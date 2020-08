Chrissy Teigen enceinte : 3e enfant avec John Legend, elle révèle son baby bump

John Legend (41 ans) et Chrissy Teigen (34 ans) sont déjà parents de deux enfants : Luna (4 ans) et Miles (2 ans).

Au moment de la sortie du clip Wild, les parents ont évoqué sur un live YouTube la symbolique derrière ce superbe clip. "On a All of Me, avec le mariage et pas encore d'enfants. Love Me Now avec Luna et celui-là avec Miles", a expliqué l'ancien top model. "C'est chronique dans l'expansion de notre famille et on est très heureux que cette vidéo s'ouvre dans un nouveau chapitre", a joliment résumé le chanteur, primé aux Grammy Awards.

Pour rappel, John Legend et Chrissy Teigen se sont mariés en 2013. Le couple a eu bien du mal à fonder une famille. En 2015, Chrissy Teigen expliquait avoir essayé pendant des années avant de tomber enceinte. Puis, deux ans plus tard, elle révélait dans une lettre poignante qu'elle souffrait de dépression post-partum après la naissance de Luna.

En 2018, et alors qu'elle était enceinte de Miles, Chrissy Teigen expliquait vouloir agrandir sa famille, en s'aidant notamment de la fécondation in vitro. "Je veux juste créer autant d'embryons que possible. Je ne veux pas à avoir à refaire ça pour le restant de mes jours. Donc ce serait sympa d'avoir une bonne fournée de beaux et parfaits embryons", avait-elle expliqué à People. C'est grâce à cette méthode qu'elle avait accueilli ses deux enfants. On imagine que c'est le cas avec ce troisième bébé.