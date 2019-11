John Legend ivre sur scène : Chrissy Teigen se moque de lui sur Twitter

Ils forment un couple pas comme les autres et ne cessent de le prouver. Le samedi 2 novembre 2019, Chrissy Teigen s'est ouvertement moquée de son époux, John Legend, en partageant une vidéo un peu gênante pour lui sur les réseaux sociaux. "Il avait bu un peu trop de vin et a chanté une chanson, dans cet état, à Universal Studios", explique-t-elle sur Twitter. Effectivement, dans cette séquence, le crooner américain a du mal à maîtriser sa voix de velours alors qu'il interprète, comme il le peut, son inimitable All of Me sur la scène du CityWalk stage.

S'il voulait passer incognito, c'est raté ! Non seulement l'artiste avait choisi un titre de son répertoire, mais il avait également fait preuve de fantaisie en enfilant sa tenue de soirée. John Legend avait enfilé une grenouillère écarlate sur laquelle était collée... une photographie de son propre visage. Pas de doute, les amoureux ont dû passer une bonne nuit.

Chrissy Teigen et John Legend ont visiblement trouvé le secret pour ne pas se laisser dévorer par la routine. Le couple s'est rencontré sur le tournage d'un clip, s'est fiancé après quatre ans de relation et s'est marié en Italie, le 14 septembre 2013. Au fils des mois, deux enfants sont venus remplir leur quotidien déjà très rythmé : Luna Simone en avril 2016 et, plus récemment, Miles Theodore en mai 2018. Ce bonheur, on peut dire que la maman de 33 ans l'a mérité. Car tout ça n'aurait pu être qu'un rêve.