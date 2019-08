Chrissy Teigen : Bientôt enceinte d'un troisième enfant ? Sa réponse cash

Chrissy Teigen (33 ans) bientôt de nouveau enceinte ? Le mannequin poste régulièrement des photographies avec ses deux enfants sur son compte Instagram. Interrogée par un fan sur une potentielle future grossesse, la top modèle a répondu sur une publication du 4 août 2019 : "Je vais essayer d'attendre quelques années avant d'essayer à nouveau. Ils sont épuisants !" Déjà maman de Luna (3 ans) et Miles (15 mois), la chérie de John Legend (40 ans) ne semble donc pas si pressée de tomber enceinte d'un petit dernier.

D'autant que le couple avait connu de nombreuses difficultés pour avoir leurs enfants. La mannequin avait d'ailleurs eu recours à la fécondation in vitro pour ses différentes grossesses. Son rêve d'être maman a finalement été exaucé deux fois. Interrogée par le magazine People sur le nombre d'enfants qu'ils aimeraient avoir, la femme de John Legend avait répondu : "John veut avoir autant d'enfants que moi. C'est le truc bien avec John : il est toujours d'accord."

Soupçonnée d'être à nouveau enceinte lors de la cérémonie des Emmy Awards en septembre 2018, la belle brune avait également répondu ne pas être prête pour le moment pour une troisième grossesse. Elle confiait : "Est-ce que nous sommes prêts maintenant ? Non. J'aime vraiment avoir deux enfants, mais je pense que quand j'aurai 70 ans, je me dirai ''oh, j'aurais aimé en avoir plus''. Je ne veux pas regretter de ne pas avoir eu un paquet d'enfants." Encore un peu de patience, Chrissy pourrait changer d'avis d'ici quelques mois... En tout cas, on l'espère !