Chrissy Teigen va retirer ses implants mammaires : "J'en ai juste marre !"

Chrissy Teigen a pris une décision de taille : se faire retirer ses implants mammaires. "Je vais libérer mes seins !", a-t-elle écrit sur Instagram, le mardi 26 mai 2020, publiant au passage une photo d'elle topless, des petits emojis recouvrant ses tétons. "Ils ont été géniaux pendant si longtemps mais j'en ai juste marre. J'aimerais bien fermer une robe à ma taille et m'allonger sur le ventre sans douleur ! C'est pas grand-chose", a poursuivi l'ancien mannequin.

Chrissy Teigen tient au passage à rassurer ceux qui croient qu'elle va se retrouver avec un torse complètement plat. "Donc, ne vous en faites pas pour moi. Tout va bien. Je vais continuer à avoir des seins, ils seront simplement entièrement faits de graisse. Ce qui est de quoi est fait un sein en premier lieu. Un sac de graisse stupide et miraculeux", ajoute l'épouse de John Legend, qui oublie de préciser qu'un sein est surtout composé d'une glande mammaire et de tissu conjonctif.

Celle qui vient tout juste de publier un livre de recettes a indiqué mardi qu'elle devrait se faire opérer bientôt pour le retrait de ses implants. Les fans avaient commencé à s'inquiéter lorsque Chrissy avait passé un test de dépistage du Covid-19. "Tout le monde à Los Angeles peut se faire tester gratuitement. Je vais me faire opérer alors je devais le faire", a-t-elle appris sur Twitter.

Chrissy Teigen révélait dans une interview à Glamour UK avoir eu recours à la chirurgie esthétique. "C'était plus pour les maillots de bain", expliquait alors celle dont la carrière a été lancée par ses photos dans Sports Illustrated. "J'ai pensé que si j'allais devoir poser allongée sur le dos, je voulais qu'ils pointent ! Mais après t'as des bébés et ils se remplissent de lait et dégonflent et maintenant je suis en galère", avait-elle honnêtement expliqué.