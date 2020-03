Chrissy Teigen : Elle s'est fait refaire les seins à 20 ans et le regrette

Nadège Lacroix, Jane Fonda, Aurélie Dotremont... De plus en plus de célébrités racontent leurs expériences de la chirurgie esthétique. Chrissy Teigen en rejoint la liste. Le mannequin de 34 ans révèle s'être fait opérer la poitrine, pour un shooting.

C'est à l'édition britannique de Glamour que Chrissy Teigen s'est confiée. L'épouse de l'homme le plus sexy de la planète, le chanteur John Legend, et maman de deux enfants (Luna et Miles, 3 ans et 22 mois) fait la couverture du nouveau numéro du magazine, et y révèle avoir subi une augmentation mammaire quand elle était plus jeune. "Je me suis fait refaire les seins quand j'avais 20 ans. C'était pour un shooting en maillot de bain..."

"Je me disais que si je devais poser allongée, je voulais qu'ils tiennent !, poursuit Chrissy Teigen. Mais après, vous faites des enfants et vos seins se remplissent de lait et se dégonflent, et maintenant je suis foutue."