Jane Fonda : A 82 ans, elle prend une décision radicale !

A 82 ans, Jane Fonda est plus hype que jamais ! Il faut dire que la star américaine a réussi son come-back avec l'excellente série Grace & Frankie sur Netflix et qu'elle a fait sienne les grandes causes actuelles comme la lutte contre le changement climatique ou le respect des droits des femmes. La star et activiste s'est ainsi longuement exprimée dans Elle Canada et a fait une confidence...

Égérie du géant des cosmétiques L'Oréal depuis de nombreuses années, Jane Fonda a décidé de s'assumer pleinement et a donc annoncé qu'elle ne fera plus jamais aucune opération de chirurgie esthétique. "Je ne peux pas prétendre ne pas être vaniteuse, mais il n'y aura plus de chirurgie esthétique ; je ne vais plus me faire opérer. Je dois travailler tous les jours pour m'accepter davantage. Ce n'est pas facile pour moi. J'essaye de dire de manière vraiment claire que c'est une lutte permanente pour moi. Je publie ainsi souvent des photos où j'ai l'air délurée", a-t-elle confié.

Ce n'est finalement pas tant une surprise que ça car Jane Fonda, dont le célèbre père est Henry Fonda et qui était aussi la soeur de Peter Fonda, avait déjà entamé cette démarche il y a quelques mois, posant ainsi au naturel en couverture d'un magazine. Plus récemment, la star de la comédie Sa mère ou moi ! est aussi apparue avec des cheveux gris lors de la cérémonie des Oscars. Mais il a fallu un peu de temps à Jane Fonda, ancienne reine incontestée du fitness, avant de parler publiquement de son rapport au bistouri. En 2017, elle s'était ainsi illustrée en envoyant sur les roses la journaliste Megyn Kelly qui lui avait posé une question sur le sujet...