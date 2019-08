Zoë Kravitz : Le Botox contre la transpiration ? "Le truc le plus bête"

Lifting vampire, cupping, injections contre la transpiration... Les célébrités sont à l'affût des nouveaux procédés beauté et bien-être ! Zoë Kravitz n'est visiblement pas fan de la dernière. "C'est le truc le plus bête et le plus effrayant que j'ai entendu", révèle la jeune mariée à Vogue.

Zoë Kravitz s'est récemment entretenue avec Vogue au sujet de sa collaboration avec Yves Saint Laurent Beauté, dont elle est l'ambassadrice. L'actrice de 30 ans et fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet a décrit sa routine au site du prestigieux magazine. Elle en a profité pour évoquer, sans mâcher ses mots, une nouvelle tendance : les injections de Botox contre la transpiration.

"C'est le truc le plus bête et le plus effrayant que j'aie entendu, confie Zoë. Ne faites pas ça, c'est primordial de transpirer." Le mannequin Chrissy Teigen a récemment vanté le procédé, expliquant que ces piqûres dans les aisselles lui permettraient de ne plus abîmer ses robes en soie.