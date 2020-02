Aurélie Dotremont et ses opérations : le prix et la liste de ses opérations

Aurélie Dotremont ne s'en cache pas : elle est complètement accro à la chirurgie esthétique. Depuis plusieurs années déjà, la jeune femme, découverte en 2011 dans l'émission Carré ViiiP, multiplie les apparitions télévisées. Mais son véritable business, il se passe sur les réseaux sociaux. En bonne influenceuse, la belle partage régulièrement son quotidien avec ses 1,6 million d'abonnés. Et le plus souvent, ses publications et ses stories tournent autour d'un thème : la chirurgie.

Jeudi 6 février 2020, Aurélie Dotremont était présente dans l'émission Complément d'enquête diffusée sur France 2 , pour parler de ses nombreuses opérations, sans aucun tabou. "J'ai refait les fesses, car elles étaient très très plates. Donc j'ai pris dix kilos pour injecter ma graisse dans mes fesses...", explique la jeune femme avant de dévoiler qu'elle avait pris lesdits kilos en l'espace d'un mois. En complément, la belle déclare également s'être fait refaire la poitrine. "En gros, j'ai fait tout le corps. Aujourd'hui, j'aime la courbe que ça fait. Je me sens beaucoup plus femme, je me trouve plus attirante, il y a du matos !" , plaisante la starlette tout en se comparant à une "belle cylindrée". Concernant son sourire, ce dernier est estimé à 30 000 euros...

Mais le problème est le suivant : Aurélie Dotremont ne parvient plus à se restreindre et recherche toujours plus la perfection, quitte à en faire beaucoup trop. Pourtant, la jeune femme est consciente de ses "caprices" et se sent même "ridicule". Ce qui ne l'empêche pas de prévoir deux autres opérations, dans une clinique tunisienne dont elle est devenue l'ambassadrice et dont elle fait la publicité sur ses réseaux sociaux. "C'est important de montrer ce qu'on fait et comment ça se passe. (...) On ne me paye pas pour venir, donc ce n'est pas un travail, ce n'est pas un salaire, mais c'est vrai que j'ai 20% sur chaque intervention chirurgicale que je fais et, en échange, je leur fais de la pub...", dévoile la jolie brune. Un partenariat confortable qui lui permet de "prendre soin" de sa mère et de sa soeur.

Après être passée une nouvelle fois sous le bistouri, pour refaire son nez et enlever ses boules de Bichat, Aurélie Dotremont s'est rendue en clinique pour subir quelques injections dans les lèvres. Une addiction qui échappe à son contrôle et qui semble cacher un profond mal-être, alors que la belle se met soudain à pleurer.

Le 26 novembre 2019, Aurélie Dotremont sortait son livre Tu finiras dans une vitrine, dans lequel elle raconte les sombres périodes de sa vie, entre alcool, drogue, maladie et meurtre familial. Un ouvrage percutant qui permet de comprendre un peu mieux les comportements destructeurs de la jeune femme. Heureusement, aujourd'hui, elle est en couple et follement amoureuse.