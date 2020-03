Kelly Bochenko et la chirurgie : "Je pensais que ce serait magique" (EXCLU)

Kelly Bochenko s'est livrée comme jamais à Purepeople. Après avoir brisé le silence concernant les circonstances du scandale dont elle a fait l'objet, avoir évoqué sa vie de famille et levé le voile sur ses anciens troubles alimentaires, celle qui a été élue Miss Paris 2009 et qui a participé à Miss France 2010 a parlé de ses opérations de chirurgie esthétique.

Le public ne le sait peut-être pas, mais la maman de Diane (née en 2016) et Karl (né en 2018) a succombé aux sirènes de la chirurgie esthétique il y a dix ans. "C'était quand je suis sortie de La Ferme célébrités. J'ai refait ma poitrine. Je regrette un peu. Je pense que les souffrances que j'ai eues pendant mes allaitements sont liées à ça. À l'époque, je pensais que je serais mieux dans ma peau avec une poitrine plus féminine. Mais c'était une erreur. Et la lipo... Je pense que j'étais dans le déni de souffrir de troubles alimentaires. Je voulais avoir la silhouette de mes rêves en un claquement de doigts. Pourtant, mon chirurgien m'avait prévenue de faire attention à mon alimentation ensuite. Mais j'ai remangé des Mars glacés entre autres... Je pensais que ce serait magique, mais pas du tout."

Si elle n'est semble-t-il pas prête à refaire des opérations aussi lourdes, Kelly Bochenko n'exclut pas d'opter un jour de nouveau pour la médecine esthétique. "Tout ce qui est un peu Botox, pour rafraîchir le visage... peut-être", nous a-t-elle expliqué. Mais il se pourrait que son époux Nicolas remette ses plans en cause : "Il ne veut pas du tout. Il est archi contre, il préfère le naturel."

